У Бельгії зафіксували проліт таємничих 15 безпілотників над полігоном: що відомо про інцидент

Дрони / © Pixabay

Реклама

В Бельгії над військовою базою Ельзенборн зафіксували 15 дронів, походження апаратів поки невідоме

Про інцидент повідомило видання VRT News з посиланням на Міністерство оборони Бельгії.

Близько 1:45 ночі у п’ятницю над територією військової бази Ельзенборн, розташованої у провінції Льєж неподалік кордону з Німеччиною, виявили групу безпілотників. За даними оборонного відомства, йдеться про щонайменше 15 апаратів.

Реклама

Цікаво, що помітили їх випадково — під час випробувань системи виявлення дронів. Саме вона і зафіксувала польоти. Як уточнив військовий оглядач VRT News Єнс Франсен, ймовірно, апарати перетнули бельгійсько-німецький кордон, а поліція містечка Дюрен у ФРН також повідомила про їх появу.

База Ельзенборн займає площу близько 28 км² та використовується як тренувальний полігон, де проводяться стрілецькі навчання. Через це інцидент отримав особливу увагу з боку військових.

Наразі невідомо, хто саме керував безпілотниками та з якою метою вони перебували над базою. Армія Бельгії розпочала розслідування, аби з’ясувати всі обставини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у кінці вересня над Осло та Копенгагеном помітили невідомі дрони. Наразі триває розслідування.