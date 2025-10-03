- Дата публікації
У Бельгії зафіксували проліт таємничих 15 безпілотників над полігоном: що відомо про інцидент
Хто ними керував і з якою метою — з’ясовують правоохоронці.
В Бельгії над військовою базою Ельзенборн зафіксували 15 дронів, походження апаратів поки невідоме
Про інцидент повідомило видання VRT News з посиланням на Міністерство оборони Бельгії.
Близько 1:45 ночі у п’ятницю над територією військової бази Ельзенборн, розташованої у провінції Льєж неподалік кордону з Німеччиною, виявили групу безпілотників. За даними оборонного відомства, йдеться про щонайменше 15 апаратів.
Цікаво, що помітили їх випадково — під час випробувань системи виявлення дронів. Саме вона і зафіксувала польоти. Як уточнив військовий оглядач VRT News Єнс Франсен, ймовірно, апарати перетнули бельгійсько-німецький кордон, а поліція містечка Дюрен у ФРН також повідомила про їх появу.
База Ельзенборн займає площу близько 28 км² та використовується як тренувальний полігон, де проводяться стрілецькі навчання. Через це інцидент отримав особливу увагу з боку військових.
Наразі невідомо, хто саме керував безпілотниками та з якою метою вони перебували над базою. Армія Бельгії розпочала розслідування, аби з’ясувати всі обставини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у кінці вересня над Осло та Копенгагеном помітили невідомі дрони. Наразі триває розслідування.