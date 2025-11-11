У Бельгії з’явилися війська Британії — ЗМІ говорять про гібридний наступ Путіна

Військовий Великої Британії / © Associated Press

Реклама

Велика Британія направила підрозділ Королівських ВПС до Бельгії для допомоги у захисті повітряного простору, аеропортів та критичної інфраструктури від безпілотних атак. Це черговий крок у відповіді союзників на зростаючу загрозу дронів та гібридних операцій, кажуть експерти.

Про це пише видання The Telegraph.

Урядові кола та військові представники не розкривають усіх деталей операції з міркувань безпеки, проте повідомляється, що до заходів входитимуть засоби протиповітряної оборони та системи захисту від безпілотників — як кинетичні, так і радіоелектронні. Завдання підрозділу — насамперед захист авіабаз, літаків і льотного персоналу.

Реклама

Аналітики називають таке розгортання ознакою ширшого реагування Заходу на “сірі” операції, які не виглядають як традиційні військові кампанії. Хоча пряма причетність Москви до окремих інцидентів із дронами не завжди підтверджена, модель атак співпадає з відомими елементами гібридної війни — диверсійними, саботажними та інформаційними діями, які ускладнюють і військове, і цивільне реагування.

Експерти відзначають, що досвід України прискорив розвиток протидронних рішень у Європі. Приклади:

Естонія представила протидронну ракету MK1 — відносно недороге рішення для масового ураження малих БпЛА;

у Великій Британії розробляють лазерну систему Dragon Fire, яка має у перспективі застосовуватися для нейтралізації дронів з кораблів і, за планами, на наземній техніці.

Представники розвідки й безпекових відомств наголошують: контроль над безпілотниками й електромагнітним спектром стає ключовим чинником у сучасних конфліктах. У гібридній війні поле бою розширюється — воно охоплює не лише фронтові райони, а й транспортну інфраструктуру, енергетику та цифровий простір.

Водночас експерти закликають зберігати обережність у висновках щодо джерел атак. Атрибуція таких інцидентів складна, вимагає ретельного аналізу розвідданих і координації союзників. У коментарях військові підкреслюють також необхідність поєднувати технічні рішення з розвідкою, процедурними заходами та міжнародною співпрацею.

Реклама

До слова, напередодні генерал-лейтенант Збройних сил Німеччини Александер Зольфранк заявив, що Росія зберегла достатньо ресурсів, аби здійснити невелику, локальну атаку проти території НАТО вже хоч завтра. Зольфранк зазначив, що рішення Кремля про напад на Альянс залежить від військової потужності Росії, її бойового досвіду та якості керівництва, але значною мірою — від зусиль НАТО зі стримування.