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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1274
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У Бельгії злодій вкрав в українки гаманець: що його змусило повернути назад

Злодій вкрав в українки гаманець. але доклав свої гроші і повернув поліції

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Історію про чесного злодія у Бельгії розповіли у Мережі

Історію про чесного злодія у Бельгії розповіли у Мережі / © Freepik

Колишня українська кореспондентка Agence France-Presse Ольга Шиленко, яка з дітьми переїхала до Бельгії, розповіла про незвичне «пограбування», яке трапилося з нею у Брюсселі.

Історією українка поділилася у Facebook.

Ольга розповіла, що за кордоном в неї вкрали нетиповий для її віку гаманець. Жінка стояла в магазині, платила за овочі, і якийсь чоловік сказав, що її гаманець дуже гарний. Між ними зав’язався діалог:

«Я часто чую, що в моєму віці вже треба мати щось серйозніше (блін, ця тема дуже актуальна в останні дні). Тому мені стало приємно, і я спитала: „Ви теж любите Хаяо Міядзакі?“ (японський режисер анімаційних фільмів — Ред.) І чоловік відповів: „Звісно“.

«А потім, коли ми виходили, він витягнув мого Тоторо (герой анімаційного мультику, у вигляді якого був гаманець 0 Ред.) з кишені, і я не помітила», — розповіла Шиленко.

Незвичний гаманець Ольги Шиленко. Фото з її сторінки у Facebook

Незвичний гаманець Ольги Шиленко. Фото з її сторінки у Facebook

Зникнення гаманця жінка виявила вже вдома. За декілька днів їй зателефонували з поліції і розповіли, що злодій повернув гаманець.

«Ви знаєте, вранці тут був чоловік. Він сказав, що він вкрав ваш гаманець, але йому дуже-дуже соромно. Він відкрив, побачив картку „temporary protection“ (спецільний статус, який запровадив ЄС для українців — Ред.), потім картки для проїзду на громадському транспорті для двох дітей та тридцять євро. То він щиро просив вибачення. Сказав, що доклав вам двадцять євро, приніс гаманець і просить вас знайти. І потім плакав і казав, що він більше красти не буде. То ми його відпустили, але стежимо», — цитує вона слова бельгійських поліцейських.

У коментарях користувачі поділилися схожими історіями з життя про «чесних» злодіїв.

Нагадаємо, The Economist назвав причину, чому українські біженці можуть залишитися за кордоном назавжди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1274
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