У Бельгії зробили заяву щодо конфіскації російських активів на користь України

Прапор Бельгії / © aif.md

Реклама

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив, що його країна не підтримує конфіскацію заморожених російських активів, які здебільшого розміщені у бельгійських банках.

Про це він заявив в інтерв’ю Euronews.

За словами очільника МЗС, такий крок для Брюсселя «не є варіантом».

Реклама

«Це буде дуже поганим сигналом для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі або в інших місцях Європи», — пояснив Прево.

Він додав, що у Бельгії детально розглядали можливість конфіскації заморожених коштів Росії, але дійшли висновку: це підірве довіру до євро та може негативно позначитися на авторитеті європейських фінансових послуг.

Раніше повідомлялося, що Британія передала Україні військову допомогу на суму понад мільярд фунтів стерлінгів, джерелом якої стали заморожені російські активи.

Ми раніше інформували, що колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес заявив, що використання Заходом 300 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України могло б суттєво змінити перебіг війни.