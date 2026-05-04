Берлінська поліція знову запроваджує обмеження на пам’ятні заходи 8 і 9 травня біля радянських військових меморіалів у столиці Німеччини.

Про це пише Berliner Morgenpost із посиланням на представника поліції.

Йдеться про меморіали в Тіргартені, Трептов-парку та Шенгольцер-Гайде. Офіційні розпорядження мають оприлюднити наступного тижня. За даними видання, вони ґрунтуватимуться на заборонах, які діяли в попередні роки.

Зокрема, 8 і 9 травня біля меморіалів знову заборонять прапори та символіку колишнього СРСР, Білорусі та Чеченської Республіки. Водночас після позову українських об’єднань прапори України під заборону не потрапляють.

Також заборона стосуватиметься військової форми або її елементів, військових відзнак, демонстрації літер V і Z, а також георгіївських стрічок.

Окрім того, не можна буде показувати зображення керівників Росії, Білорусі та Чечні. Часткові винятки передбачені для дипломатів і ветеранів Другої світової війни.

Під заборону потраплять виконання російських маршових або військових пісень, а також символи, які прославляють війну Росії проти України. Зокрема, йдеться про зображення України без тимчасово окупованих територій і прапори сепаратистських утворень, анексованих Росією.

Нагадаємо, що цьогорічне святкування 9 травня в Москві відбудеться у значно скороченому форматі через нездатність Кремля гарантувати безпеку власної столиці. За оцінками західних експертів, відсутність важкої техніки та багатьох підрозділів на параді є публічним визнанням виснаження російських ресурсів та ефективності українських ударів.

Крім воєнних труднощів, Росія стикається з серйозним економічним тиском: через атаки на НПЗ суттєво впав видобуток нафти, а умови для експорту та імпорту постійно погіршуються.

Ситуація на фронті, де окупанти зазнають величезних втрат, уже призвела до падіння рейтингу Путіна до найнижчого показника за останні сім років. Російська влада фактично визнала неспроможність захистити центр країни, а колишня демонстрація військової могутності поступилася місцем вимушеній економії сил і засобів.

