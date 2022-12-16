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У Берліні лопнув найбільший циліндричний акваріум у світі: які наслідки

У Берліні лопнув найбільший циліндричний акваріум у світі: які наслідки

Фото: Associated Press

Акваріум містив мільйон літрів води, які затопили навколишні вулиці.

У готелі Radisson Blu в центрі Берліна розірвався 16-метровий акваріум, у якому перебували 1500 екзотичних риб. Двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє DW.

До району Мітте, де розташований готель, направили понад 100 рятувальників. За словами працівників пожежної служби Берліна, причина інциденту досі невідома. Усіх 400 мешканців готелю евакуювали.

Варто зазначити, що в акваріумі вартістю 12,8 млн євро перебувало 1500 різних видів риб. Його відкрили у грудні 2003 року. Пізніше AquaDom потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найбільший циліндричний акваріум у світі.

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