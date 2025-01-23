У Берліні на фасад заводу Tesla спроєктували нацистське вітання Маска (фото)

У Берліні на заводі електроавтомобілів Tesla, який належить мільярдеру та соратнику чинного президента США Трампа Ілону Маску, активісти спроєктували зображення його нацистського жесту.

Про це пише видання newsweek.com.

Крім того, на фасаді заводу, де розміщений напис Tesla, активісти додали слово Heil – таким чином на заводі відтворили нацистське привітання "Sieg Heil" – "Heil Tesla".

Фото: newsweek.com

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО також прокоментував це.

"У Німеччині активісти підсвітили завод Тесла у Берліні. Дійсно, в них російська "нацменшина" робить що хоче, влаштовує марші і банально витирає ноги об демократію, не готова взагалі до протистояння російській пропаганді країна. Над полігонами і складами літають невідомі дрони, ВПК, що взагалі не перезапущений під умови можливого глобального конфлікту, але ключова проблема - це жест Маска. Згоден, живіть далі в ілюзії", - написав він.

Нагадаємо, Ілон Маск зіткнувся з критикою після виступу під час президентського параду Дональда Трампа, де він приклав руку до серця і підняв її в жесті, схожому на нацистський салют, потім зробив це знову.

Прихильники Трампа стверджують, що йдеться про "римський салют", а не жест прихильників Адольфа Гітлера, і кадри вітання вирвані з контексту.

Сам Ілон Маск у мережі Х звинуватив Демократичну партію США в розгортанні "брудної кампанії" проти нього.

"Раніше я голосував за демократів, тому що вони були (переважно) партією добра. Але вони стали партією розбрату та ненависті, тому я більше не можу їх підтримувати і голосуватиму за республіканців. Тепер спостерігайте, як розгортається їхня брудна кампанія проти мене", – заявив Маск і додав, що "нападки "всі - Гітлер" вже набридли".

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