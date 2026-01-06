ТСН у соціальних мережах

У Берліні на тлі блекауту українські біженці організували "Пункт незламності" для місцевих жителів

Українці в Берліні організували «Пункт незламності» для місцевих жителів, які залишились без електрики через блекаут.

Наталія Магдик
Біженці

Біженці / © ТСН

У столиці Німеччини Берліні четвертий день поспіль триває відключення електроенергії у районі Штегліц-Целендорф через підпал кабелів на місцевій електростанції. Українські біженці, які зараз проживають у Берліні, організували для мешканців «пункт незламності», де допомагають пережити наслідки блекауту.

Про це повідомляє “Радіо Свобода«.

Оксана Орел, українка, яка представляє громаду в комітеті з міграції та інтеграції при районній адміністрації, переїхала до Берліна з донькою після початку повномасштабного вторгнення РФ. Разом із іншими українцями вона створила центр AdlerA e.V., що підтримує адаптацію мігрантів з України. Після початку відключень світла центр почав також працювати як «пункт незламності» для місцевих жителів.

Будівля центру підключена до іншої лінії електропередач, тому тут світло є, і можна користуватися електроприладами. «До нас приходять люди з багатоквартирних будинків, у яких не працюють плити та бойлери. Вони не можуть навіть заварити чай. Ми запропонували приносити термоси та брати окріп додому», — розповідає Оксана.

© Радио Свобода

/ © Радіо Свобода

© Радіо Свобода

Вона пояснює, що пункт відкритий не лише як подяка місцевим за підтримку українців, а й щоб поділитися власним досвідом життя під час відключень. «Ми кажемо: „Нічого страшного, що на кілька днів вимкнули світло — в Україні теж бувають такі ситуації. Все налагодиться“. Цей досвід дуже корисний», — додає українка.

За її словами, для німців раптові відключення стали стресовим фактором, адже планові роботи зазвичай повідомляють за кілька тижнів. «Люди були налякані. Я чула, як хтось казав: „Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що війна прийшла сюди“», — ділиться Оксана.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у південно-західній частині Берліна десятки тисяч людей залишилися без електропостачання. Тисячі родин змушені були шукати прихистку в друзів або грітися в аварійних пунктах через відсутність світла та тепла.

Як стало відомо, загорілася кабельна перемичка над Тельтов-каналом, що живить електростанцію Ліхтерфельде. Вогонь пошкодив важливі магістральні лінії. Наразі поліція веде розслідування за фактом підпалу.

