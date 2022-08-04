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У Берліні не дозволили провести виставку знищеної техніки окупантів перед посольством РФ - ЗМІ

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У Берліні не дозволили провести виставку знищеної техніки окупантів перед посольством РФ - ЗМІ

У Берліні не дозволили організувати виставку знищеної військової техніки окупантів перед посольством Росії.

Два оператори музеїв зголосилися виставити російську військову техніку, але Берлін відхилив їхню заявку.

Про це повідомляє tagesspiegel.de. 

Нещодавно звільнений посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що влада Берліна відмовилась від організації виставки російської військової техніки. 

"Знищена військова техніка Росії, яка буде виставлена в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", – пояснив він.

Мельник зазначив, що він звернувся до пані мер Берліна з проханням пояснити ситуацію, проте посадовиця поки не відреагувала.

Нагадаємо, у Варшаві відкрилась виставка російської техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.

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