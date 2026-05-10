У Берліні обговорюють пропозицію Путіна: кого можуть відправити на переговори

Парламент Німеччини

В уряді Німеччини скептично поставилися до пропозиції президента РФ Володимира Путіна зробити ексканцлера ФРН Герхарда Шредера переговорником щодо миру в Україні від європейської сторони. Водночас обговорюється інша кандидатура — федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це пише видання Spiegel з посиланням на джерела в урядовій коаліції.

При цьому у парламентській фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, яка разом із ХДС\ХСС Фрідріха Мерца формує коаліцію, не відкидають повністю можливої участі в переговорах також 82-річного Герхарда Шредера.

За словами речника фракції СДПН із питань зовнішньої політики Адіса Ахметовича, кожну пропозицію «необхідно серйозно розглянути, щоб визначити її надійність».

«Ми не можемо погодитися з тим, що США та Росія самостійно вирішують майбутнє України та європейської безпеки. Нашою метою має бути перебування за столом переговорів. Якщо однією з умов для цього є участь колишнього канцлера Німеччини [Шредера], це слід ретельно розглянути в тісній консультації з нашими європейськими партнерами, а не категорично відкидати», — сказав він.

Експерт СДПН із зовнішньої політики Ральф Штегнер виступає за розгляд пропозиції Путіна щодо Шредера як посередника.

«Я вітаю будь-яку ініціативу, яка могла б покласти край війні», — сказав він.

Водночас в урядовій коаліції обговорюють можливу роль у мирних переговорах президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

«Причина цього полягає в тому, що Шредер сам по собі, очевидно, не вважається здатним виконати таке важливе завдання. Але посередницький дует Шредера та Штайнмаєра може бути цікавим варіантом», — пише Spiegel.

У виданні нагадали, що термін повноважень Штайнмаєра на посаді федерального президента закінчується через кілька місяців. Його наступника має обрати Федеральний з’їзд 30 січня 2027 року.

«Хоч би як малоймовірно звучав цей сценарій: сам факт обговорення його в коаліції показує, наскільки високий тиск на якомога швидше припинити війну в Україні», — підсумовує Spiegel.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини відкинув пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, скомпроментованого співпрацею з російським «Газпромом», у якості посередника у переговорах з Європою.

