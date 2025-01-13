У Берліні під час щорічної ходи натовп комуністів напав на поліцію

Під час затримань порушників, частина учасників маршу намагалась чинити опір.

У Берліні під час ходи, яка була присвячена памʼяті двох вбитих комуністів у 1919 році, деякі учасники атакували поліцію.

Про це інформує DW.

Правоохоронці повідомили, що на щорічній акції пам'яті комуністичних лідерів початку XX століття Рози Люксембург та Карла Лібкнехта у Берліні в неділю, 12 січня, частина учасників напала на поліцейських, використовуючи при цьому різні предмети.

"Заарештовано понад 20 осіб, порушено 10 справ. Наразі 17 наших співробітників отримали поранення", - йдеться у повідомленні поліції Берліна.

Під час затримань порушників, частина учасників маршу намагалась чинити опір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині неонацисти побили однопартійців Шольца та порізали поліцейського.

Крім того, ми раніше інформували, що російські комуністи заступилися за священника, який освятив пам’ятник Сталіну та згадали “заслуги перед церквою”.

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