У Берліні під час щорічної ходи натовп комуністів напав на поліцію

Під час затримань порушників, частина учасників маршу намагалась чинити опір.
У Берліні під час ходи, яка була присвячена памʼяті двох вбитих комуністів у 1919 році, деякі учасники атакували поліцію.
Про це інформує DW.
Правоохоронці повідомили, що на щорічній акції пам'яті комуністичних лідерів початку XX століття Рози Люксембург та Карла Лібкнехта у Берліні в неділю, 12 січня, частина учасників напала на поліцейських, використовуючи при цьому різні предмети.
"Заарештовано понад 20 осіб, порушено 10 справ. Наразі 17 наших співробітників отримали поранення", - йдеться у повідомленні поліції Берліна.
Під час затримань порушників, частина учасників маршу намагалась чинити опір.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині неонацисти побили однопартійців Шольца та порізали поліцейського.
Крім того, ми раніше інформували, що російські комуністи заступилися за священника, який освятив пам’ятник Сталіну та згадали “заслуги перед церквою”.
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