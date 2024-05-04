У Берліні пропонують в дарунок віллу найближчого соратника Гітлера, яку нібито "купив" Зеленський

Влада німецької столиці не уточнила, чи будуть враховані пропозиції від приватних осіб, які забажають утримувати колишню віллу Геббельса.

Уряд Берліна прагне позбутися вілли, яка колись належала міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу. У такий спосіб влада німецької столиці сподівається покласти край десятиліттям дебатів щодо перебудови або знесення комплексу, розташованого на величезній занедбаній ділянці в сільській місцевості на північ від Берліна.

Про це повідомляє видання The Guardian.

“Я пропоную кожному, хто хоче заволодіти ділянкою, отримати її як подарунок від землі Берлін”, — сказав міністр фінансів Берліна Штефан Еверс у виступі перед місцевим парламентом.

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У виданні зауважили, що Берлін неодноразово намагався поступитися ділянкою федеральній владі або землі Бранденбург, де розташована вілла, замість того, щоб продовжувати платити за утримання та охорону комплексу, який занадто розрісся та прийшов у занепад.

“Якщо ми знову зазнаємо невдачі, як це було в останні десятиліття, у Берліна не буде іншого виходу, окрім як здійснити знесення, до якого ми вже підготувалися”, — сказав берлінський міністр.

Штефан Еверс у своїй заяві не уточнив, чи будуть враховані пропозиції від приватних осіб, які забажають утримувати колишню віллу Геббельса.

Що відомо про віллу Геббельса

Йозеф Геббельс, один із найближчих соратників Гітлера, побудував розкішну віллу в 1939 році на лісистій ділянці з видом на озеро Богензе, поблизу міста Вандліц, приблизно за 40 км на північ від Берліна. Нацистський міністр пропаганди використовував віллу та старий будинок для прийому нацистських лідерів, а також художників та акторів і, як кажуть, як своє таємне “любовне гніздечко”.

Після війни ділянку площею 17 гектарів ненадовго використовували як лікарню, а потім її зайняло молодіжне крило Комуністичної партії Східної Німеччини (НДР), яке побудувало навчальний центр, включно з кількома великими житловими блоками.

Після возз'єднання Німеччини в 1990 році право власності на ділянку повернулося землі Берлін. Однак місто не знайшло для неї відповідного застосування. Відтоді це місце стало привабливим для одноденних мандрівників, які можуть пробиратися крізь зарослі території та оглядати рештки вілли.

Як відомо, Геббельс повернувся до Берліна на завершальному етапі Другої світової війни. Він і його дружина разом із дітьми покінчили життя самогубством капсулами з ціанідом у гітлерівському бункері під час наближення радянських військ.

Нагадаємо, у грудні минулого року посольство Росії у Південній Африці опублікувало фейкове повідомлення, в якому йшлося, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав віллу міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса за 8 млн євро.

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