Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Берліні у новорічну ніч затримали близько 300 людей через феєрверки – подробиці, відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
344
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Берліні у новорічну ніч затримали близько 300 людей через феєрверки – подробиці, відео

Феєрверки у Берліні 1 січня 2024 року/ Фото: скриншот

У Берліні затримали сотні людей за хуліганське використання феєрверків.

У Берліні у ніч проти 1 січня затримали близько три сотні людей за хуліганське використання феєрверків. Проте загалом у Німеччині зустріч нового року минула переважно спокійно.  

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У столиці Німеччині на чергуванні було майже 5000 правоохоронців – більше, ніж будь-коли у новорічну ніч, з акцентом на райони, де найчастіше бували заворушення. 

На другу годину ночі 1 січня поліція повідомляла про 250 затримань, ця цифра очікувано зросте. Найчастіше затримання пов’язані з небезпечним і нелегальним застосуванням піротехніки. 

Як розповіла речниця поліції, хулігани закидали поліцейських піротехнікою та намагалися виготовити коктейлі Молотова. Від піротехніки також постраждали пожежники, випадкові перехожі і транспортні засоби

Так, біля Александерплацу близько пів тисячі людей кидалися петардами одне в одного. Коли правоохоронці почали їх розганяти – піротехніку почали кидати у напрямку поліції. Близько 15 офіцерів отримали поранення.

У районі Нойкельн дев’ятьох осіб впіймали із саморобними коктейлями Молотова, які вони не встигли застосувати. 

Нагадаємо, Японію сколихнув потужний землетрус, існує загроза цунами (моторошні відео).

Читайте також:

У Берліні затримали 300 людей через витівки з феєрверками 

У Берліні затримали 300 людей через витівки з феєрверками 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
344
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація