У Берліні у новорічну ніч затримали близько 300 людей через феєрверки – подробиці, відео

У Берліні затримали сотні людей за хуліганське використання феєрверків.
У Берліні у ніч проти 1 січня затримали близько три сотні людей за хуліганське використання феєрверків. Проте загалом у Німеччині зустріч нового року минула переважно спокійно.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У столиці Німеччині на чергуванні було майже 5000 правоохоронців – більше, ніж будь-коли у новорічну ніч, з акцентом на райони, де найчастіше бували заворушення.
На другу годину ночі 1 січня поліція повідомляла про 250 затримань, ця цифра очікувано зросте. Найчастіше затримання пов’язані з небезпечним і нелегальним застосуванням піротехніки.
Як розповіла речниця поліції, хулігани закидали поліцейських піротехнікою та намагалися виготовити коктейлі Молотова. Від піротехніки також постраждали пожежники, випадкові перехожі і транспортні засоби
Так, біля Александерплацу близько пів тисячі людей кидалися петардами одне в одного. Коли правоохоронці почали їх розганяти – піротехніку почали кидати у напрямку поліції. Близько 15 офіцерів отримали поранення.
У районі Нойкельн дев’ятьох осіб впіймали із саморобними коктейлями Молотова, які вони не встигли застосувати.
Нагадаємо, Японію сколихнув потужний землетрус, існує загроза цунами (моторошні відео).
Читайте також:
- Хусити атакують торгові судна у Червоному морі: Британія готова завдати авіаудари по повстанцях
- В Росії оголошена загроза цунамі
- Кім Чен Ин наказав військовим "вщент знищити" США та Південну Корею у разі "провокації"