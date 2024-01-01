У Берліні у новорічну ніч затримали близько 300 людей через феєрверки – подробиці, відео

У Берліні затримали сотні людей за хуліганське використання феєрверків.

У Берліні у ніч проти 1 січня затримали близько три сотні людей за хуліганське використання феєрверків. Проте загалом у Німеччині зустріч нового року минула переважно спокійно.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У столиці Німеччині на чергуванні було майже 5000 правоохоронців – більше, ніж будь-коли у новорічну ніч, з акцентом на райони, де найчастіше бували заворушення.

На другу годину ночі 1 січня поліція повідомляла про 250 затримань, ця цифра очікувано зросте. Найчастіше затримання пов’язані з небезпечним і нелегальним застосуванням піротехніки.

Як розповіла речниця поліції, хулігани закидали поліцейських піротехнікою та намагалися виготовити коктейлі Молотова. Від піротехніки також постраждали пожежники, випадкові перехожі і транспортні засоби

Так, біля Александерплацу близько пів тисячі людей кидалися петардами одне в одного. Коли правоохоронці почали їх розганяти – піротехніку почали кидати у напрямку поліції. Близько 15 офіцерів отримали поранення.

У районі Нойкельн дев’ятьох осіб впіймали із саморобними коктейлями Молотова, які вони не встигли застосувати.

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