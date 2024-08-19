У Берліні українець ліг посеред проспекту і загинув: деталі трагедії (фото)

Чому чоловік впав на дорогу, а потім залишився лежати в заціпенінні, у поліції поки не знають.

У Берліні українець ліг на смузі посеред центрального проспекту, в результаті чого його переїхала автівка. Від отриманих травм чоловік загинув.

Про це повідомляє BILD.

За інформацією видання, 41-річний громадянин України ліг на правій смузі вулиці Карл-Маркс-алеї у східній частині Берліна. Чоловіка переїхав автомобіль Uber, за кермом була 51-річна жінка. За даними поліції, вини водійки у смерті чоловіка немає.

ДТП з українцем у Берліні / Фото: The Bild

"Чоловік уже лежав на дорозі, коли автомобіль наїхав на нього", – сказала речниця поліції. За наявною інформацією чоловік був ще живий, коли сталася аварія. Він помер від травм, отриманих під час наїзду автомобіля. Незрозуміло, навіщо українець ліг на проспект і як довго там був. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, що на початку серпня у Польщі розбився мікроавтобус з українцями.

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