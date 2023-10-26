У Берліні відбулися протести під "Російським домом": що вимагали активісти (фото)

У Німеччині активісти влаштували акцію протесту під "Російським домом" у Берліні. Вони вимагали закрити його, аби припинити поширення російської пропаганди.

У середу, 25 жовтня, перед "Російським домом" у Берліні відбулась протестна акція під гаслом "Вірус російської пропаганди вбиває".

Про це повідомляє Укрінформ.

"У серці Берліна причаїлася тиха загроза, яка захоплює наш розум і спотворює наше судження. Ця загроза ідеологічна - російський пропагандистський вірус. Ми сповнені рішучості врятувати Берлін від цієї загрози та захистити наші сім’ї, спільноти та цінності від того, щоб вони стали просто відлунням правди", - заявили організатори зі спілки молодих українців у німецькій столиці "Віче".

Кілька десятків учасників акції, серед яких було чимало німців, скандували: "Жодного бізнесу з Росією", "Зупинить російську пропаганду".

Протести під "Російським домом" у Бурліні / Фото: Укрінформ

Активісти наголосили, що незважаючи на санкції та неспростовні докази свого прямого зв’язку з російським урядом, "Російський дім" у Берліні продовжує активну діяльність і безконтрольно поширює цей "токсичний вірус". Крім того, за словами активістів, гроші, які заробляє "Російський дім" та інші російські інституції в Берліні, ідуть на підтримку війни, причому не тільки в Україні, але також у Сирії та інших "гарячих точках".

Протестувальники також влаштували своєрідний перформанс – до "Російського дому" поліція пропустила кілька людей у масках і білих балахонах, схожих на костюми хімзахисту. Вони символізували захист від "вірусу російської пропаганди".

Протести під "Російським домом" у Бурліні / Фото: Укрінформ

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