У Берліні водій здійснив масовий наїзд на групу школярів у торговому районі: одна людина загинула (фото, відео)

У Берліні водій здійснив масовий наїзд на групу школярів у торговому районі: одна людина загинула (фото, відео)

За кермом автомобіля Renault перебував німецький громадянин вірменського походження, мотиви його вчинку наразі нез’ясовані.

У середу, 8 червня, у Берліні 29-річний чоловік в'їхав у натовп людей, спричинивши смертельні ушкодження вчительці та поранивши 14 її учнів. Його автомобіль Renault двічі виїхав на тротуар у популярному торговому районі німецької столиці і зрештою в’їхав у вітрину торгового закладу.

Про це повідомляє Reuters.

Поліцейські встановили, що водій був німцем вірменського походження. Його затримали очевидці та передали правоохоронцям.

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Під колесами автомашини загинула учителька, яка супроводжувала групу учнів 10-го класу з невеликого містечка Бад-Арользен у центральнонімецькій землі Гессен.

В салоні автомобіля слідчі знайшли плакати про Туреччину, яка має проблемні відносини з Вірменією.

Після інциденту на місце події виїхали понад 100 рятувальників.

"Федеральний уряд, звичайно, дізнався про цей жахливий інцидент у Берліні сьогодні і дуже стурбований ним. Наші думки, наші співчуття – про поранених та їхніх родичів", - сказано у заяві уряду з приводу резонансного ДТП.

Міністр внутрішніх справ Берліна Іріч Шпрангер припустила, що цей вчинок могла вчинити лише психічно неврівноважена людина.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російський військовий за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser зі швидкістю виїхав на червоний сигнал світлофора та влаштував масштабну ДТП.

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