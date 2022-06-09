У Берліні водій здійснив масовий наїзд на групу школярів у торговому районі: одна людина загинула (фото, відео)

За кермом автомобіля Renault перебував німецький громадянин вірменського походження, мотиви його вчинку наразі нез’ясовані.
У середу, 8 червня, у Берліні 29-річний чоловік в'їхав у натовп людей, спричинивши смертельні ушкодження вчительці та поранивши 14 її учнів. Його автомобіль Renault двічі виїхав на тротуар у популярному торговому районі німецької столиці і зрештою в’їхав у вітрину торгового закладу.
Про це повідомляє Reuters.
Поліцейські встановили, що водій був німцем вірменського походження. Його затримали очевидці та передали правоохоронцям.
Під колесами автомашини загинула учителька, яка супроводжувала групу учнів 10-го класу з невеликого містечка Бад-Арользен у центральнонімецькій землі Гессен.
В салоні автомобіля слідчі знайшли плакати про Туреччину, яка має проблемні відносини з Вірменією.
Після інциденту на місце події виїхали понад 100 рятувальників.
"Федеральний уряд, звичайно, дізнався про цей жахливий інцидент у Берліні сьогодні і дуже стурбований ним. Наші думки, наші співчуття – про поранених та їхніх родичів", - сказано у заяві уряду з приводу резонансного ДТП.
Міністр внутрішніх справ Берліна Іріч Шпрангер припустила, що цей вчинок могла вчинити лише психічно неврівноважена людина.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російський військовий за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser зі швидкістю виїхав на червоний сигнал світлофора та влаштував масштабну ДТП.
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