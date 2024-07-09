У Берліні заборонили розмовляти українською на мітингу проти російського удару по "Охматдит"

У понеділок, 8 липня, в Берліні відбувся мітинг проти російського ракетного удару по Україні, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Акція, організована рухом українців у Німеччині "Віче" (Vitsche e.V), зібрала близько 900 учасників біля посольства Росії на бульварі Унтер-ден-Лінден.

На мітингу біля посольства РФ у Берліні проти удару по "Охматдиту" заборонили говорити українською.

Про це повідомляє видання BILD.

Ввечері 8 липня, після того, як Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" близько 900 осіб зібралися на бульварі Унтер-ден-Лінден у центрі Берліна навпроти посольства Росії. Вони виступили проти масованого ракетного удару ЗС РФ по містах України, зокрема по дитячій лікарні. Люди принесли квіти, фотографії, прапори України, антивоєнні плакати. Лунало гасло "Слава Україні!".

Однак берлінська поліція заборонила виступи українською мовою. Дозволено було промови тільки німецькою та англійською.

Видання зазначає, що в Німеччині немає такого закону, але віднедавна правоохоронці можуть вимагати говорити німецькою або найняти перекладача. Такі вимоги в Німеччині з'явилися у квітні 2023 року після акції радикальних мусульман у Берліні, які закликали знищити Ізраїль арабською мовою, але поліція цього не розуміла.

Цього разу, як повідомили правоохоронці, "Віче" погодило акцію в понеділок удень, але не знайшло перекладача з української до вечора. Самі активісти з цим не згодні.

"Це неправда. Нас просили про це, але жодної підсумкової домовленості не було. Багато українців ще не дуже добре говорять німецькою. Мова - це частина нашої ідентичності. І як на зло саме перед посольством РФ багато хто з нас був засуджений до мовчання", - заявив BILD представник Vitsche e.V.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії вранці 8 липня завдала удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит". Станом на ранок вівторка, 9 липня, тут триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару.

Читайте також: