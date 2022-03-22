У Білорусі масовий флешмоб: "Живи заради Біларусі, а не помирай заради Росії", - експерт

У Білорусі відбувається масовий флешмоб проти участі в російсько-українській війні.

По всій країні розклеєні листівки «Живи заради Біларусі, а не вмирай заради Росії». Про це заявила політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці у Facebook.

«У дворах та під’їздах, на дошках оголошень біларуси розклеюють листівки: «Живи заради Біларусі, а не вмирай заради Росії» із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації. Друзі кажуть, що по Мінську таких листівок - маса, а ваш тиранішка Лукашенко наказує комунальникам зривати і знищувати їх! Але що може зробити Ригорович, якщо по всій Республіці Біларусь розпочався масовий флешмоб проти участі біларусів у війні за РФ проти України?» - написала Світлана Кушнір.

Вона вважає, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку розв'язала Росія.

«Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна! Живе Біларусь! Нехай це буде першим кроком до масових протестів із засудженням війни Росії проти України! Боріться, не йдіть вмирати, не йдіть вбивати українців!» - звертається до білорусів Кушнір.

20 березня у Генштабі України повідомили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Біларусь до прямого вторгнення на територію України. При цьому, відповідно до соцдосліджень, 97% громадян Біларусі негативно ставляться до можливої ​​участі Біларусі у цій війні на боці РФ.