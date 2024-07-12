Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр вважає, що до 2029 року для Росії складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну з НАТО.

Про це пише Bild.

"Ви повинні поставити у своєму щоденнику позначку про 2029 рік. До цього часу потрібно зробити ще багато роботи, ми теж повинні бути готові", — сказав він молодим солдатам, виступаючи у військовому училищі.

Крім того, він заявив:

Бундесвер зараз нараховує 181500 солдатів, що на 20 тисяч менше за цільову чисельність у 203 тисячі військових. Тому влада Німеччини розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби.

Росія в даний час будує приблизно півтори тисячі бойових танків на рік. Саме стільки їх у п'яти найсильніших країн НАТО. Так, Німеччина, наприклад, має менше ніж 300 бойових танків.

Запас боєприпасів бундесверу розрахований на два дні. Це кричуще порушення вимог НАТО, згідно з яким боєприпасів повинно вистачити не менше ніж на 30 днів.

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Під час холодної війни Німеччина десятиліттями без особливих проблем спрямовувала на оборону від трьох до чотирьох відсотків свого ВВП. Наразі канцлер Олаф Шольц бореться за досягнення двовідсоткового показника.

За інформацією BILD, уряд вже розробив "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU) — документ, який описує, як має бути побудована військова архітектура ФРН до початку можливого військового конфлікту. Головне завдання Німеччини – забезпечити розгортання та постачання паливом, продовольством та медикаментами сил НАТО.

"Багато автомобільних і залізниць, а також портова інфраструктура повинні будуть використовуватися для військових цілей і не будуть використовуватися для цивільного транспорту", - пояснили в Міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Нагадаємо, для українців 75-й Вашингтонський саміт НАТО став черговим розчаруванням.

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