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У Білому домі анонсували зустріч Байдена з Зеленським на саміті НАТО

У Білому домі анонсували зустріч Байдена з Зеленським на саміті НАТО

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться на саміті НАТО / Фото: Associated Press

У Байдена також запланована розмова з новим премʼєром Британії Кіром Стармером.

Під час проведення ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні президенти Україні Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Джо Байден проведуть окрему двосторонню зустріч.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Крім зустрічі з Зеленським у Байдена також запланована розмова з новим премʼєром Британії Кіром Стармером.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати додаткові двосторонні зустрічі  (Байдена - ред.). Єдине, що можу вже зараз сказати про дві з них – з прем’єр-міністром Великої Британії та президентом Зеленським", - поінформував він.

У Білому домі не уточнили дати проведення двосторонніх переговорів. Разом з тим Кірбі нагадав що в планах саміту у Вашингтоні — засідання Ради Україна — НАТО, після чого Зеленський і Байден візьмуть участь у зустрічі з лідерами двох десятків країн, які підписали безпекові угоди з нашою державою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО готує масштабну військову допомогу Україні перед самітом у Вашингтоні.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна.

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