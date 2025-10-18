- Дата публікації
-
Категорія
Світ
У Білому домі нахамили журналісту на запитання про зустріч Трампа та Путіна: що відповіли
Прессекретарка Трампа Каролін Лівітт висміяла журналіста, замість пояснити вибір місця.
Звичайне запитання про вибір місця зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним викликало неочікувано грубу реакцію з боку представників Білого дому.
Про це пише видання HuffPost.
Після того як президент США Дональд Трамп оголосив про чергову зустріч цього разу у Будапешті — журналісти HuffPost звернулися до його представників у Білому домі з очевидним запитанням: чому саме Будапешт?
Як йдеться у матеріалі HuffPost, адже угорська столиця має символічне значення. Саме там у 1994 році було підписано Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від тисяч ядерних боєголовок, успадкованих після розпаду СРСР, в обмін на гарантії поваги до її територіальної цілісності з боку Росії, США та Великої Британії.
Втім, ці гарантії Росія зруйнувала — спочатку окупацією Криму у 2014 році, потім десятирічною війною на Донбасі, а з 2022 року — повномасштабним вторгненням. І дотепер Москва продовжує вбивати українських цивільних регулярними ракетними та дроновими атаками.
Попри символічність і делікатність вибору Будапешта, реакція Білого дому виявилася несподівано грубою. На запитання журналіста HuffPost про те, хто саме вирішив провести зустріч у цьому місті, прессекретарка Каролін Лівітт відповіла жартом у стилі шкільного двору: «Твоя мама це зробила».
За кілька хвилин директор з комунікацій Стівен Чунг повторив ту ж фразу, лише коротше — «Твоя мама».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заява президента США Дональда Трампа про намір провести у Будапешті зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні, викликала справжнє здивування та занепокоєння в європейських столицях.