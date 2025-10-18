ТСН у соціальних мережах

Світ
1516
У Білому домі нахамили журналісту на запитання про зустріч Трампа та Путіна: що відповіли

Прессекретарка Трампа Каролін Лівітт висміяла журналіста, замість пояснити вибір місця.

Наталія Магдик
Білий дім

Білий дім / © УНІАН

Звичайне запитання про вибір місця зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним викликало неочікувано грубу реакцію з боку представників Білого дому.

Про це пише видання HuffPost.

Після того як президент США Дональд Трамп оголосив про чергову зустріч цього разу у Будапешті — журналісти HuffPost звернулися до його представників у Білому домі з очевидним запитанням: чому саме Будапешт?

Як йдеться у матеріалі HuffPost, адже угорська столиця має символічне значення. Саме там у 1994 році було підписано Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від тисяч ядерних боєголовок, успадкованих після розпаду СРСР, в обмін на гарантії поваги до її територіальної цілісності з боку Росії, США та Великої Британії.

Втім, ці гарантії Росія зруйнувала — спочатку окупацією Криму у 2014 році, потім десятирічною війною на Донбасі, а з 2022 року — повномасштабним вторгненням. І дотепер Москва продовжує вбивати українських цивільних регулярними ракетними та дроновими атаками.

Попри символічність і делікатність вибору Будапешта, реакція Білого дому виявилася несподівано грубою. На запитання журналіста HuffPost про те, хто саме вирішив провести зустріч у цьому місті, прессекретарка Каролін Лівітт відповіла жартом у стилі шкільного двору: «Твоя мама це зробила».

За кілька хвилин директор з комунікацій Стівен Чунг повторив ту ж фразу, лише коротше — «Твоя мама».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заява президента США Дональда Трампа про намір провести у Будапешті зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні, викликала справжнє здивування та занепокоєння в європейських столицях.

1516
