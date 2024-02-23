У Білому домі натякнули на можливість отримання Україною далекобійних ракет

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі наголосив, що інші версії ракет ATACMS, наданих США, українські війська використали "з користю".

У четвер, 22 лютого, у Білому домі підтвердили можливість передавання Україні балістичних ракет ATACAMS більшої дальності.

Про це під час брифінгу повідомив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Ми вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM [ракети для ураження піхоти та матеріальної частини], і вони застосовували їх із користю",- зауважив представник Білого дому.

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Джон Кірбі наголосив, що оснащення української армії версіями ATACMS більшої дальності ураження ніколи не знімалося з розгляду.

"Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності",- зазначив він.

Восени 2023 року США доставили до України ракети ATACMS радіусом дії до 165 км.

Нагадаємо, раніше телеканал NBC News з посиланням на двох американських чиновників повідомив, що адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS.

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