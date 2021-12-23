У Білому домі назвали час переговорів з Кремлем та вказали на неприйнятність однієї із вимог Росії

У Білому домі назвали час переговорів з Кремлем та вказали на неприйнятність однієї із вимог Росії

Переговори з питань безпеки між США та Росією заплановані на січень.

США та Росія продовжують діалог на дипломатичному рівні з приводу вимог Кремля щодо “гарантій безпеки”, переговори з цього приводу можуть відбутися вже у січні 2022 року. Один із російських ультиматумів у Білому домі категорично відкидають.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у четвер, 23 грудня.

“Ми працюємо над дипломатичними переговорами. На деякі пропозиції росіян ми погодилися б, а на деякі - точно ні. [Вимоги щодо] НАТО — гарний приклад", — зазначила Псакі.

Вона підкреслила, що єдина агресія, яка відбувається на російсько-українському кордоні, полягає у нарощуванні військової сили з боку Росії.

Переговори з питань безпеки між США та Росією заплановані на січень, однак точної дати і місця проведення зустріч ще не визначили.

"Наразі немає остаточної угоди щодо місця і часу", - сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив , що буде ініціювати на початку 2022 року проведення діалогу з Кремлем з приводу європейської безпеки у форматі засідання Ради Росія-НАТО.

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