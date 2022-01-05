У Білому домі назвали теми, які США обговорять з РФ під час майбутнього саміту

У Білому домі назвали теми, які США обговорять з РФ під час майбутнього саміту

Засідання США та Росія заплановане на 10 січня.

Наступного тижня відбудеться саміт між Сполученими Штатами Америки та Росією. Зокрема, під час засідання США разом із союзниками планують порушити питання вторгнення до сусідніх країн.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 5 січня.

Також під час майбутніх пеговорів США планують обговорити з Російською Федерацією застосування хімічної зброї на іноземній території. За її словами, ці та інші питання Білий дім буде вести переговори з Кремлем найближчими днями і тижнями.

"Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями", - заявила вона.

Раніше в адміністрації американського президента заявили, що США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "пункт за пунктом".

Нагадаємо, наступного тижня, 10 січня, Сполучені Штати Америки та РФ проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ, 12 січня - засідання ради Росія-НАТО.

Відомо, російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між РФ та США про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Кремль вимагає від США юридичних гарантій, що Альянс відмовиться від наміру прийняти в члени України.

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