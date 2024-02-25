У Білому домі назвали умову, за якої все ще можлива перемога України

США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів.

Україна все ще здатна перемогти у війні проти Росії, якщо отримає потрібні для цього “інструменти і ресурси”.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, звертаючись до Конгресу, передає “Радіо Свобода”.

Він наголосив, що Україна вже досягла успіху у військовому плані, не потрапивши “до рук Росії”.

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За словами Саллівана, США бачать “проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів”, однак він вважає, що “Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні”.

“Саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його”, – підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес швидше ухвалити законопроєкт про фінансування України та інших американських партнерів, щоб постачання Києву американського озброєння та військової техніки могло відновитися.

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