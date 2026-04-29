У Білому домі назвали Трампа "королем": що сталося

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Офіційна сторінка Білого дому в мережі X поширила світлину зустрічі президента США Дональда Трампа із королем Великої Британії Чарльзом III, що відбулася раніше у Вашингтоні.

Допис супроводили підписом "Два королі".

Такий формулювання викликало резонанс, адже це не перший випадок, коли образ Трампа публічно асоціюють із монархом.

Реклама

© Білий дім

Зокрема, у жовтні минулого року віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі масштабних протестів оприлюднив згенероване штучним інтелекторм відео, де Трамп постає в образі короля.

Водночас у самих Сполучених Штатах Америки неодноразово відбувалися акції проти політики чинної адміністрації. Зокрема, у березні країну охопили масові протести в межах руху No Kings ("Ніяких королів" - ред.). Рух був започаткований торік у день народження Трампа — 14 червня.

Зустріч короля Чарльза та Дональда Трампа: останні новини

Король Чарльз III прибув до США для зустрічі з Дональдом Трампом. Переговори відбудуться без камер через ризик публічного конфлікту.

Британські чиновники наполягли на закритому форматі зустрічі, адже бояться, що Дональд Трамп почне публічно критикувати дії короля Чарльза, як він зробив це торік в Овальному кабінеті під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Реклама

Сьогодні король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Камілою розпочав чотириденний державний візит до США. Він став першим від 2007 року.

Очікується, що король зробить заяву після приватних переговорів вже 28 квітня.

Новини партнерів