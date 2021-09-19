У Білому домі не виключають, що для повної вакцинації проти коронавірусу потрібно три дози, а не дві

Поки невідомо, чи знадобиться третя доза при вакцинації дітей.
Для повноцінної вакцинації проти коронавірусу потрібно введення не двох, а трьох доз вакцини.
Про це інформує The Telegraph з посиланням на головного радника президента США з медичних питань Ентоні Фаучі.
Він вважає, що це стосується мРНК-вакцин, таким як Pfizer. Вони вимагатимуть дві початкові дози, а через кілька місяців — третю.
Поки невідомо, чи знадобиться третя доза при вакцинації дітей.
Також Фаучі сподівається, що вона закінчиться до кінця весни наступного року. Але немає ніяких гарантій у зв'язку з появою і поширенням більш заразного варіанту коронавірусу — штаму "Дельта".
При цьому раніше консультативна група управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів відхилило план з введення третьої дози препарату Pfizer американцям старше 16 років. При цьому експерти проголосували за схвалення введення бустерних доз вакцини Pfizer для всіх жителів США у віці 65 років і старше.
Нагадаємо:
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин у всьому світі.
- Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії "подовжують пандемії".
- Тим часом США, які закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації, виступають проти призову до мораторію, вказуючи, що президент Джо Байден "зобов'язаний зробити все, що в наших силах, щоб захистити людей в Сполучених Штатах".
- Своєю чергою Агентство Європейського Союзу з інфекційних захворювань випустило заяву, в якій підкреслило, що поки немає гострої потреби в щепленні третьою дозою від коронавірусу.