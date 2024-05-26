У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ

Із США надходять неофіційні сигнали про те, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає.

Про це повідомив у Мережі народний депутат Єгор Чернєв, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у Білому домі вже "пішов процес" щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю.

"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", – додав Чернєв.

Нагадаємо, американські конгресмени просять дозволити Україні застосовувати західну зброю по території Росії. З відповідним закликом до міністра оборони Ллойда Остіна звернулася група конгресменів із Комітету розвідки.

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