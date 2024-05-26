Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ

У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ

У Білому домі обговороюють питання щодо ударів по Україні / Фото: Associated Press

У Білому дому стартував процес щодо "питання".

Із США надходять неофіційні сигнали про те, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає. 

Про це повідомив у Мережі народний депутат Єгор Чернєв, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у Білому домі вже "пішов процес" щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю. 

"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", – додав Чернєв. 

Нагадаємо, американські конгресмени просять дозволити Україні застосовувати західну зброю по території Росії. З відповідним закликом до міністра оборони Ллойда Остіна звернулася група конгресменів із Комітету розвідки. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація