У Білому домі оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї

Погрози Путіна ядерною зброєю у Вашингтоні сприймають вкрай серйозно, але наразі не бачать ознак наміру її застосування в Україні.

У понеділок, 26 вересня, прессекретар адміністрації президента США Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання журналістів, прокоментувала ймовірність застосування Росією ядерної зброї та оцінила реальність погроз Путіна.

Звіт із пресконференції опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

За її словами, наразі Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз Путіна ставиться вкрай серйозно.

"Що стосується доказів [підготовки до застосування ядерної зброї], то ми цього не бачимо на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі", - сказала Жан-П'єр.

Вона також нагадала, що і сам президент Байден, і радник з національної безпеки Джейк Салліван наголошували, що ядерні погрози Путіна проти Європи є безвідповідальними та необачними.

“Наслідки використання ядерної зброї були б катастрофічними для Росії та світу, і Росія була б ізгоєм на світовій арені”, - заявила вона.

Водночас речниця Білого дому зауважила, що такі погрози від Путіна тривають уже протягом останніх шести місяців або більше.

“Ми, звичайно, сприймаємо це серйозно. Знову ж таки, ми сприймаємо це дуже, дуже серйозно. Хоча я б додала, що сама Росія неодноразово говорила, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не потрібно вести”, - наголосила Жан-П’єр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ вкотре пригрозив застосувати ядерну зброю, відповідаючи на питання про фейкові “референдуми” на окупованій території України.

Читайте також: