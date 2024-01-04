У Білому домі підтвердили відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні

Адміністрація США не виявила жодних ознак зловживань зі зброєю, надану Україні та продовжує наполегливо працювати, щоби гарантувати Конгресу й американцям, що вся допомога використовується за призначенням.

Про це заявив у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Ми не бачили жодних ознак того, що цього (відповідальності в Україні – ред.) немає, або щоб мала місце широкомасштабна корупція чи зловживання з боку української армії", - сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що з американського боку відбувається пряма взаємодія з українською стороною щодо підзвітності в цьому питанні. З цією метою в Києві працюють фахівці зі США.

Нагадаємо, для нагляду за витрачанням грошей створили Міжвідомчу робочу групу, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів:

Міноборони

Держдепартаменту

USAID

Також до нагляду за фінансовою допомогою США Україні долучені й інші генеральні інспектори наглядових американських урядових організацій.

До Міжвідомчої робочої групи з нагляду в Україні також входять 17 розвідувальних організацій.

Слідчі виявляють, координують та супроводжують розслідування фактів шахрайства і корупції, а також координують заходи для виявлення та стримування злочинців, які незаконно використовуватимуть допомогу уряду США Україні.

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