У Білому домі повідомили, чи запізнився Путін на розмову з Трампом

Напередодні окремі західні ЗМІ повідомили, що переговори президентів США та Росії почалися на годину пізніше, ніж було заплановано.

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним розпочалася вчасно. У Білому домі спростували інформацію про традиційне запізнення господаря Кремля.

Про це повідомив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у коментарі для Fox News.

Окремі західні видання напередодні, 18 березня, поширили інформацію, що розмова Трампа з Путіним почалася на годину пізніше запланованого часу.

"Дзвінок почався вчасно і тривав дуже довго, і обидва президенти охопили багато питань - від майбутнього двосторонніх відносин, стабілізації регіону до вирішення цієї проблеми в Україні, припинення цієї війни, припинення вбивств", - запевнив Майк Волц.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито був змушений чекати на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним багато годин під час свого візиту в Москву.

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