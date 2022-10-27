У Білому домі повідомили, чи зустрінеться Байден із Путіним на саміті G20 у листопаді

Байден зосередиться на альянсах і партнерствах під час поїздки на саміт G20.

Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися і розмовляти тет-а-тет з диктатором Росії Володимиром Путіним у межах саміту G20 на Балі у листопаді.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу 27 жовтня, інформує CNN.

"Президент сказав, що не має наміру сідати (за стіл переговорів) із Володимиром Путіним, і ось де ми сьогодні перебуваємо", — сказав він журналістам.

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За словами Кірбі, Байден зосередиться на альянсах і партнерствах під час поїздки на саміт G20 (саміт Великої двадцятки).

"Президент пишається роботою, яку ми виконали в усьому світі, щоб зміцнити альянси та партнерство… і я думаю, ви побачите, що президент Байден зосередиться на цьому", — сказав с тратегічний координатор Ради національної безпеки Білого дому.

Раніше Байден у розмові з журналістами CNN заявляв, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути.

"У мене немає наміру зустрічатися з ним (Путіним), але бачите, якби він прийшов до мене на G20 і сказав: "Я хочу поговорити про звільнення Ґрайнер ( американська баскетболістка Бріттні Ґрайнер, яку в РФ засудили до тюремного ув'язнення ), я б зустрівся з ним", - казав тоді Байден.

Зазначимо, що саміт G-20 відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті G20. Утім, за його словами, це залежатиме від ситуації з безпекою всередині України та складу учасників саміту.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що його участь у заході залежить від присутності очільника Російської Федерації там.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Путін має намір особисто бути присутнім на саміті G20.

Коментуючи запрошення Путіна на захід, радник голови ОП Михайло Подоляк закликав називати речі своїми іменами: "присутність РФ на міжнародних зустрічах – пряма підтримка тероризму".

Раніше Politico повідомило, що чиновники США роблять усе, щоб на саміті G20 в Індонезії не було особистої зустрічі президента Джо Байдена з російським диктатором Володимиром Путіним.

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