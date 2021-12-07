Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Білому домі повідомили подробиці переговорів Байдена з Путіним

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Білому домі повідомили подробиці переговорів Байдена з Путіним

Фото: Twitter / White House

США та союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації на кордоні з Україною.

Під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому. 

Як йдеться у повідомлення, американський лідер "чітко дав зрозуміти, що США та союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації".

Під час розмови з російським лідером президент США підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії. 

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації довкола України. Як зауважили в Білому домі, США зроблять це у тісній координації з союзниками та партнерами. 

Президенти також обговорили діалог між США і Росією щодо стратегічної стабільності, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.  

Пресслужба Білого дому також опублікувала фото, яке ілюструє, наскільки серйозно поставилися в адміністрації Байдена до переговорів з російським президентом. Як видно на опублікованому в Twitter знімку, на переговорах американського лідера супроводжувала ціла команда, зокрема,  держсекретар Ентоні Блінкен. 

За повідомленнями російських ЗМІ, Путін у себе в кабінеті був один і користувався кнопкою, викликаючи до себе помічників у разі потреби. 

Фото: http://kremlin.ru/ / ©
Фото: http://kremlin.ru/

На офіційному сайті Кремля про онлайн-зустріч Путіна та Байдена повідомили скупим рядком про те, що зустріч відбулася, а також опублікували фото самотнього російського президента в кабінеті, облаштованому для переговорів.

Як відомо, зустріч лідерів двох країн відбувалася у закритому режимі для ЗМІ і проводилася захищеною лінією. Під час переговорів Байден перебував у Білому домі у Вашингтоні, Путін – у своїй резиденції в Сочі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на початку онлайн-саміту 7 грудня з російським президентом Володимиром Путіним нагадав про саміт G20, який господар Кремля проігнорував.

Читайте також:

Наступна публікація