У Білому домі повідомили подробиці переговорів Байдена з Путіним

США та союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації на кордоні з Україною.

Під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Як йдеться у повідомлення, американський лідер "чітко дав зрозуміти, що США та союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації".

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Під час розмови з російським лідером президент США підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації довкола України. Як зауважили в Білому домі, США зроблять це у тісній координації з союзниками та партнерами.

Президенти також обговорили діалог між США і Росією щодо стратегічної стабільності, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

Пресслужба Білого дому також опублікувала фото, яке ілюструє, наскільки серйозно поставилися в адміністрації Байдена до переговорів з російським президентом. Як видно на опублікованому в Twitter знімку, на переговорах американського лідера супроводжувала ціла команда, зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен.

За повідомленнями російських ЗМІ, Путін у себе в кабінеті був один і користувався кнопкою, викликаючи до себе помічників у разі потреби.

Фото: http://kremlin.ru/

На офіційному сайті Кремля про онлайн-зустріч Путіна та Байдена повідомили скупим рядком про те, що зустріч відбулася, а також опублікували фото самотнього російського президента в кабінеті, облаштованому для переговорів.

Як відомо, зустріч лідерів двох країн відбувалася у закритому режимі для ЗМІ і проводилася захищеною лінією. Під час переговорів Байден перебував у Білому домі у Вашингтоні, Путін – у своїй резиденції в Сочі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на початку онлайн-саміту 7 грудня з російським президентом Володимиром Путіним нагадав про саміт G20, який господар Кремля проігнорував.

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