У Білому домі повідомили подробиці своїх пропозицій РФ щодо “гарантій безпеки”

У Білому домі повідомили подробиці своїх пропозицій РФ щодо “гарантій безпеки”

Серед запропонованих тем для обговорення - посилення прозорості, скорочення ризиків та заходи щодо контролю над озброєннями.

У письмових пропозиціях США, які наступного тижня буде надіслано до Москви, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки.

Про це повідомила на брифінгу в п’ятницю, 21 січня, прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За її словами, у рамках переговорів щодо так званих “гарантій безпеки” з Росією обговорюються "підвищення прозорості, зниження ризиків, просування контролю над озброєннями, зміцнення довіри".

"Ми викладемо письмово серйозну занепокоєність, яку ми, союзники і партнери відчуваємо у зв'язку з діями Росії, а також ідеї про те, як ми можемо реально зміцнити почуття взаємної безпеки в майбутньому", - повідомила Псакі.

Також читайте Блінкен пояснив, як Росія може довести своє небажання нападати на Україну

Усі пропозиції, які будуть викладені, відповідатимуть позиції американської сторони, озвученій раніше на переговорах.

Окрім того, речниця Білого дому повідомила, що президент Байден найближчими вихідними проведе зустріч у Кемп-Девіді зі своєю командою, яка займається питаннями національної безпеки, щоб обговорити ситуацію.

Джен Псакі прямо не підтвердила інформацію про можливу евакуацію громадян США з України, але повідомила, що таке планування завжди ведеться на випадок непередбачених ситуацій.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати розглядають доцільність евакуації членів сімей дипломатів та допоміжного персоналу із американського посольства у Києві через загрозливу ситуацію на кордоні України з Росією, де зібралося понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Читайте також: