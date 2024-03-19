У Білому домі пояснили, чому виступають проти операції Ізраїлю у Рафаху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у понеділок, 18 березня, погодився надіслати групу ізраїльських офіційних осіб до Вашингтона для обговорення з представниками адміністрації Байдена перспективної операції в Рафаху.

Про це пише AP.

Зазначається, що угода про проведення переговорів щодо Рафаха була досягнута під час розмови Байдена та Нетаньяху в понеділок. Білий дім скептично поставився до плану Нетаньяху провести операцію в південному місті Рафах, де перебувають близько 1,5 мільйона переміщених палестинців, оскільки Ізраїль прагне знищити ХАМАС після смертоносної атаки бойовиків 7 жовтня.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що під час розмови Байден ще раз закликав Нетаньяху не проводити операцію в Рафаху. На найближчих переговорах, за його словами, офіційні особи США викладуть "альтернативний підхід, який буде націлений на ключові елементи ХАМАС у Рафаху та захистить кордон Єгипту та Гази без значного наземного вторгнення".

"Президент відхилив і сьогодні знову зробив висновок про те, що порушувати питання про Рафах – це те ж саме, що порушувати питання про перемогу над ХАМАС", – сказав Салліван.

"Наша позиція полягає в тому, що ХАМАС не можна дозволити безпечний притулок у Рафаху чи будь-де ще, але велика наземна операція там була б помилкою. Це призведе до нових смертей невинного цивільного населення, погіршить і без того жахливу гуманітарну кризу, поглибить анархію в Газі та ще більше призведе до міжнародної ізоляції Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Байден не підтримав заклик Шумера до обрання, але сказав, що вважає його "хорошою промовою", яка відображала занепокоєння багатьох американців. За словами Саллівана, Нетаньяху висловив стурбованість закликами Шумера до нових виборів.

Представники адміністрації Байдена попередили, що вони не підтримають операцію в Рафаху, якщо Ізраїль не представить надійного плану забезпечення безпеки невинних палестинських цивільних. За словами представників Білого дому, Ізраїль ще не представив такого плану.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що він продовжить військову кампанію проти ХАМАС у Газі, де планується відновити переговори про припинення вогню.

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