У Білому домі пояснили, навіщо США завдали авіаударів у Сирії та Іраку

У Білому домі пояснили, навіщо США завдали авіаударів у Сирії та Іраку

Після авіаударів сирійські ЗМІ повідомляли про загибель дитини.

Речниця Білого дому Джен Псакі пояснила авіаудари США по проіранських ополченцях в Сирії та Іраку необхідністю самооборони.

Відповідне твердження вона озвучила під час брифінгу в понеділок, 28 червня.

"Самооборона, захист Сполучених Штатів і наших інтересів є внутрішнім обґрунтуванням оголошених вчора ударів", - заявила Псакі.

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За її словами, військова акція відбулася за вказівкою американського президента Джо Байдена внутрішнього законодавства країни.

"Цілеспрямовані удари були нанесені по об'єктах, що використовуються підтримуваними Іраном ополченцями (...) для зберігання зброї, командування і операції безпілотних літальних апаратів", - додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, що повітряні сили США завдали авіаударів по двох оперативних та збройових базах в Сирії і одній в Іраку, які використовують підтримувані Іраном ополченці. Відповідний наказ увечері в неділю, 27 червня, віддав американський президент Джо Байден.

Сирійське агентство SANA повідомило, що внаслідок авіаударів США у прикордонній з Іраком провінції Сирії Дейр-ез-Зор загинула дитина, троє мирних жителів отримали поранення.

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Перша військова акція за вказівкою президента Джо Байдена відбулася в лютому. Тоді американські військові нанесли авіаудар по території на сирійсько-іракському кордоні, яку використовують підтримувані Іраном шиїтські ополченці, зокрема "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада".

За даними журналіста-розслідувача газети The New York Times Крістіана Тріберта, сім бомб, обладнаних комплектом JDAM, були скинуті винищувачами F-15E ВПС США в напрямку неофіційного КПП.

Тоді Байден пояснив здійснення авіаударів по об'єктах проіранських ополченців в Сирії необхідністю захистити американських військових і сили коаліції в Іраку від нових атак.

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