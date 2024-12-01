У Білому домі прокоментували можливість отримання Україною ядерної зброї

Повернення Україні ядерної зброї, яка була вилучена в неї після розпаду Радянського Союзу, у Білому домі не розглядається.

Про це повідомив у неділю, 1 грудня, радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван в ефірі ABC News.

Так він прокоментував публікацію в The New York Times, яка повідомляла про різні заходи зміцнення оборони України і з посиланням на неназваних офіційних осіб припускала можливість повернення ядерної зброї як “величезного стримувального фактору”.

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“Це не розглядається. Ні”, - запевнив у коментарі Салліван.

За його словами, адміністрація Байдена займається посиленням різноманітних “звичайних потужностей”, щоб українці могли “ефективно захищатися та вести бій з росіянами”. Але це не стосується відновлення ядерного потенціалу.

Нагадаємо, раніше головний рупор Кремля в соцмережах, заступник голови Ради безпеки РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв відреагував на повідомлення у виданні The New York Times про те, що американські та європейські чиновники запропонували президенту США Джо Байдену допомогти повернути Україні успадковану від СРСР ядерну зброю, яку вона передала Росії в обмін на гарантії безпеки в результаті Будапештського меморандуму 1994 року.

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