У Білому домі прокоментували масований обстріл Києва: Трамп "не здивований"

Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

Представниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала масований удар Росії по Києву, зазначивши, що президент Дональд Трамп «не був задоволений» цією новиною, але й «не був здивований».

Про це пише Sky News.

Під час брифінгу у Білому дому 28 серпня Керолайн Левітт спочатку не згадала про російську атаку, зосередившись на внутрішніх американських темах. Однак, коли їй поставили запитання про удар по українській столиці, вона зазначила, що ця новина не стала для президента несподіванкою.

«Ці дві країни воюють уже дуже довгий час», — підкреслила Керолайн Левітт.

Вона додала, що Росія здійснила атаку на Київ, і «аналогічно, Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах».

Левітт наголосила, що Трамп хоче, щоб війна закінчилася, але наполягає, що «лідери двох країн також повинні хотіти її завершення».

Нагадаємо, українські міста та регіони пережили жахливу ніч проти 28 серпня — РФ вдарила безпілотниками та ракетами. Найскладніша ситуація у Києві, вщент знищена п’ятиповерхівка, пошкоджена місія ЄС.