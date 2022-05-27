У Білому домі рішення про постачання ракетних систем залпового вогню до України поки не ухвалили - Пентагон

В адміністрації США поки не ухвалили остаточне рішення щодо можливого постачання американських ракетних систем залпового вогню до України.
Тим часом у Білому домі вивчають питання передачі Збройним силам України універсальних пускових установок MLRS (сучасна реактивна система залпового вогню - ред.). Як вважають військові експерти, їхня поява на полі битви здатна змінити хід війни на користь українських захисників.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю, 27 травня.
"Ми знаємо про запити України щодо постачання реактивних систем залпового вогню. Я не випереджатиму події, розповідаючи про ще неухвалені рішення", – розповів Кірбі.
Про те, що важке озброєння США прямує до України, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба за підсумками розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба також додав, що Україна та США працюють пліч-о-пліч, щоб доставити український продовольчий експорт, "попри безглузду російську блокаду".
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