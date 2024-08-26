У Білому домі розповіли про можливість зняття обмежень на удари по Росії: подробиці

Штати вестимуть переговори з Україною з цього питання конфіденційно.

США продовжують переговори з Україною щодо можливого зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Ці обговорення проходитимуть в закритому режимі.

Про це повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому, з посиланням на Twitter журналіста Алекса Рауфоглу.

Кірбі прокоментував новий заклик президента України Володимира Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по російській території. Він нагадав, що український президент уже раніше закликав до зняття обмежень як приватно, так і публічно, і США розуміють, що це пов'язано з ситуацією, в якій опинилася Україна.

"Але, як я вже багато, багато разів казав, ми продовжуватимемо переговори з українцями, але вестимемо їх у приватному порядку", - додав Кірбі.

Він також зазначив, що не може коментувати можливі зміни в політиці США щодо цього питання.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українські Сили оборони вже завдають ударів західною зброєю по території Російської Федерації.

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