У Білому домі розповіли, що США та союзники будуть робити, якщо Китай вирішить допомагати РФ

У Білому домі розповіли, що США та союзники будуть робити, якщо Китай вирішить допомагати РФ

Джо Байден 24 березня відвідає саміт НАТО.

У Білому домі розповіли, що робитимуть США та союзники, якщо Китай вирішить постачати зброю до Росії, щоб підтримати її вторгнення до України.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 22 березня, передає CNN.

За його словами, під час закордонної поїздки в Брюсселі президент США Джо Баден обов’язково консультуватиметься про потенційну участь Китаю у припиненні війни в Україні. Також Байден проведе переговори з членами НАТО та ЄС щодо вирішення воєнних дій в Україні.

"Він проконсультується з НАТО. Він також зробить це, коли звернеться до 27 лідерів Європейського Союзу, оскільки ЄС проводить саміт з Китаєм. Тому в четвер Сполучені Штати та наші європейські партнери зможуть тісно координувати свою думку щодо нашого послання. Ми віримо, що ми на одній стороні з нашими європейськими партнерами, і ми будемо говорити з цього питання єдиним голосом", - сказав Салліван.

Нагадаємо, країни-члени НАТО планують обговорити на саміті 24 березня питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї. На цьому саміті буде присутній американський президент.

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