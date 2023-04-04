У Білому домі розповіли, як Байден відреагував на суд над Трампом

У Білому домі заявили, що про суд на Трампом Байден дізнається зі ЗМІ.

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден знає про затримання Дональда Трампа, проте це для нього неважливо, оскільки американський лідер має багато інших справ.

Про це пише CNN з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Послухайте, президент збирається зосередитися на американському народі, як він робить це щодня. Це не те, на чому він зосереджений. Він збирається зосередитися на таких речах, як забезпечення того, щоб ми продовжували знижувати ціни для американського народу", - заявила прессекретарка Білого дому.

Вона додала, що про суд на Трампом Байден дізнається зі ЗМІ. Також Карін Жан-П'єр переконує, що президент США заздалегідь не знав про затримання свого попередника.

Нагадаємо, 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп був заарештований після того, як він прибув до офісу окружного прокурора Мангеттена. Там політик перебував під вартою поліції. Наручники на Трампа не одягали. Його звинувачують у тому, що він зі свого виборчого фонду таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз 130 тис. дол. за мовчання про їхній роман.

На суді Трамп заявив, що вважає себе невинним.

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