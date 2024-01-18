У Білому домі розповіли, як пройшла зустріч Байдена з керівництвом Конгресу щодо допомоги Україні

Під час зустрічі Президент Байден наголосив на важливості того, аби Конгрес забезпечив Україну необхідними ресурсами.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з керівництвом Конгресу "нагальну необхідність продовження підтримки України".

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

У повідомленні вказується, що під час зустрічі Президент Байден наголосив на важливості того, аби Конгрес забезпечив Україну необхідними ресурсами — зокрема засобами протиповітряної оборони та артилерії — для захисту від брутального вторгнення Росії.

Президент США обговорив стратегічні наслідки у разі припинення допомоги українцям. Під час зустрічі Байден заявив, що подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу американську національну безпеку, безпеку НАТО та «решти вільного світу».

"Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США", — повідомляє сайт Білого дому.

Щодо проблем з південним кордоном, через проблеми з яким республіканці відмовляються схвалити закон про додаткове фінансування, Байден жав чітко зрозуміти, що діяти потрібно вже зараз.

"Він сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, які відбуваються в Сенаті. Він висловив свою відданість досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що якщо представники Республіканської партії США продовжать блокували законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні, їм доведеться “багато за що заплатити”.

Крім того, ми раніше інформували, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що союзники та партнери Сполучених Штатів надихаються тим, як Вашингтон допомагає Києву у його протистоянні російській агресії і припинення допомоги може стати прикладом для інших.

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