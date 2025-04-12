У Білому домі щотижня перемоги за перемогами - Левітт заявила, що ЗМІ не встигають за Трампом

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

Представник Білого дому Керолайн Левітт висловила задоволення роботою адміністрації Трампа, наголосивши на відданості та відкритості команди президента, а також її здатності досягати реальних результатів.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Fox News .

Про відкритість адміністрації Трампа

Вони дуже задоволені відкритістю та доступністю Трампа та всієї адміністрації. Шон, я так пишалася, стоячи вчора на засіданні Кабміну, коли президент запросив пресу та доручив кожному міністру чесно доповісти про роботу їхніх відомств. І кожен член Кабміну – справжня зірка». - Керолайн Левітт.

Реклама

Про відданість та ефективність міністрів

«Вони віддані справам, які очолюють та виконують саме те, що від них вимагає президент Трамп. Щодня ця адміністрація генерує стільки добрих новин. ЗМІ явно важко за цим встигати». - Керолайн Левітт.

Про труднощі ЗМІ у висвітленні діяльності адміністрації:

«Вони не знають, як висвітлювати діяльність цієї адміністрації. Вони хапаються за соломинку, бо Трамп робить те, що обіцяв. У Білому домі щотижня перемоги за перемогами». - Керолайн Левітт.

Про результати роботи адміністрації

«Легко говорити із пресою, коли є результати. І ми бачили ці перемоги цього тижня, Шоне, не лише на вчорашньому засіданні Кабміну. Подивіться на звіт ІСЦ, який вийшов учора». - Керолайн Левітт.

Про економічні досягнення адміністрації

«Інфляція знижується. Звіт про працю. Робочих місць більше. - Керолайн Левітт.

Про безпеку на кордоні США

«Кордон — найбезпечніший в історії США. Із рекордно низькою кількістю нелегальних зв'язків. Все це зроблено за 80 днів завдяки цьому президентові». - Керолайн Левітт.

Про звільнення американців з-за кордону

Ще один громадянин США повернувся додому після року затримання у Росії. Знаєте, Трамп за 80 днів звільнив понад половину американців, ніж Байден за 4 роки? Дональд Трамп зробив це за 80 днів. Ми рухаємося, працюємо у темпі Трампа». - Керолайн Левітт.

Про команду президента США

"Президент зібрав неймовірну команду, яка щодня виконує обіцянки американцям". - Керолайн Левітт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп пройшов перевірку здоров'я.