У Білому домі спростували пошук заміни міністру оборони Гегсету

Білий дім / © Associated Press

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У Білому домі спростували інформацію про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа шукає заміну міністру оборони Піту Гегсету, попри публічну підтримку.

Про це у повідомленні у соціальних мережах написала прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт.

Мовляв, ця історія — це повна фейкова новина, яка заснована на одному анонімному джерелі, яке явно не має уявлення про що говорить.

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Вона також нагадала, що глава американської держави рішуче підтримує Гегсета.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет поділився деталями березневого удару по хуситах у Ємені у груповому чаті, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.