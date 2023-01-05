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У Білому домі стурбовані через співпраця Росії та Ірану: загрожує не лише Україні

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Білому домі стурбовані через співпраця Росії та Ірану: загрожує не лише Україні

Фото: Associated Press

Уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном. 

У Білому домі повідомили, що поглиблена співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США.

Про це сказав координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає Голос.Америки.

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні ударних безпілотників, надані Іраном Росії для атак по Україні. Також Кірбі зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном. 

Росія атакує Україну іранськими дронами

За останніми даними розвідки, станом на 4 січня Росія має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе, якими вона атакує Україну. Також відомо, що країна-терористка очікує чергову партію дронів від Ірану.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed в темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.

Іранських дронів у Росії має стати менше: США задіяли програму в допомогу ЗСУ

Іранських дронів у Росії має стати менше: США задіяли програму в допомогу ЗСУ

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Дата публікації
Перегляди
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