У Білому домі стурбовані через співпраця Росії та Ірану: загрожує не лише Україні

Уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном.

У Білому домі повідомили, що поглиблена співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США.

Про це сказав координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає Голос.Америки.

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні ударних безпілотників, надані Іраном Росії для атак по Україні. Також Кірбі зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном.

Росія атакує Україну іранськими дронами

За останніми даними розвідки, станом на 4 січня Росія має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе, якими вона атакує Україну. Також відомо, що країна-терористка очікує чергову партію дронів від Ірану.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed в темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.

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