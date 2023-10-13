У Білому домі стверджують, що КНДР надала Росії серйозну військову допомогу: про що йдеться

У Білому домі заявили, що Північна Корея передала Росії військову допомогу. Її агресор застосовуватиме у війні проти України.

Про це пише The Hill.

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За даними відомства, за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів. Зокрема, Білий дім опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) до Росії на кораблі.

"Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цієї військової техніки", – заявив Кірбі. Він додав, що Білий дім стежитиме за ситуацією і продовжуватиме викривати подібні угоди зі зброєю.

Щобільше, американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи Москва надаватиме Пхеньяну матеріали. "Це військове партнерство, що розширюється, між КНДР і Росією, включаючи будь-яку передачу технологій з Росії в КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження", – сказав він.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія не здатна власними силами вести війну в Україні. Як наголосив президент Володимир Зеленський, Москва може впоратися лише за допомогою Ірану та Північної Кореї, які постачають озброєння для окупаційної армії.

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