У Білому домі відповіли, чи планує адміністрація Трампа масову депортацію українців

За її словами, наразі жодного рішення з цього питання не ухвалено.

У Білому домі заперечили інформацію про наміри президента США Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців, які перебувають у країні.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт назвала ці повідомлення "ще одними фейковими новинами від Reuters".

Вона зазначила, що такі чутки базуються на даних анонімних джерел, які "не мають уявлення, про що говорять".

За її словами, наразі жодного рішення з цього питання не ухвалено.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що США можуть позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які виїхали через війну, що потенційно загрожує їхньою депортацією.