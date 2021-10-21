У Білому домі відповіли на заяву Кремля про "цілком реальну" зустріч Путіна і Байдена до кінця року

У Білому домі відповіли на заяву Кремля про "цілком реальну" зустріч Путіна і Байдена до кінця року

Байден залучений в дипломатію з тими, з ким у нього є як подібність, так і розбіжність у поглядах.

У Білому домі, коментуючи твердження Кремля про можливу зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена в 2021 році, заявили, що поки не готові підтвердити імовірність цього.

Відповідну заяву зробила під час брифінгу прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

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"Я не знаю, які плани президента Путіна щодо поїздок, і мені також немає чого повідомити про плани поїздок з нашого боку ", - заявила Псакі.

За її словами, президент США "займається дипломатією віч-на-віч" як з людьми, з якими у нього є угоди, так і з людьми, з якими у нього розбіжності. Вона додала, що їй поки "нічого повідомити".

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена в 2021 році "цілком реальна".

Нагадаємо, що 16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Також президент РФ зазначив, що питання України піднімалося, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

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