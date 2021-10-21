У Білому домі відповіли на заяву Кремля про "цілком реальну" зустріч Путіна і Байдена до кінця року

Байден залучений в дипломатію з тими, з ким у нього є як подібність, так і розбіжність у поглядах.
У Білому домі, коментуючи твердження Кремля про можливу зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена в 2021 році, заявили, що поки не готові підтвердити імовірність цього.
Відповідну заяву зробила під час брифінгу прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.
"Я не знаю, які плани президента Путіна щодо поїздок, і мені також немає чого повідомити про плани поїздок з нашого боку ", - заявила Псакі.
За її словами, президент США "займається дипломатією віч-на-віч" як з людьми, з якими у нього є угоди, так і з людьми, з якими у нього розбіжності. Вона додала, що їй поки "нічого повідомити".
Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена в 2021 році "цілком реальна".
Нагадаємо, що 16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.
Також президент РФ зазначив, що питання України піднімалося, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".