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У Білому домі відреагували на невдоволення України декларацією G20

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Білому домі відреагували на невдоволення України декларацією G20

Білий дім / Фото: Associated Press

У Білому домі запевняють, що засуджують війну РФ проти України у декларації.

У Сполучених штатах Америки кажуть, що декларація саміту G20, яка відбулася минулого тижня і результатами якої незадоволена Україна, насправді є "потужною".

Відповідну заяву зробив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Зокрема, він перерахував чотири ключові принципи декларації щодо України:

  • першочергове значення територіальної цілісності та суверенітету;
  • заява про те, що абсолютно неприйнятним для будь-якої країни є застосування сили для порушення територіальної цілісності іншої країни;
  • напади на зернову інфраструктуру або цивільну інфраструктуру повинні бути повністю заборонені;
  • погроза або застосування ядерної зброї в такому конфлікті має бути неприпустимою.

"Ці чотири пункти, які з'явилися в комюніке G20, є потужними і, я б сказав, певним чином не нейтральними заявами в цьому контексті, тому що всі ці чотири пункти дійсно говорять Росії: "Те, що ви робите, є неприйнятним", – підкреслив Салліван.

Саміт G20

Країни G20 9 вересня 2023 року узгодили спільну декларацію за результатами саміту в Нью-Делі. Однак, у заяві не йдеться про засудження війни, яку Росії розв’язала проти України. У МЗС України негативно відреагували на підсумкову заяву країн "Великої двадцятки".

Держсекретар США Блінкен зазначив, що під час обговорення всі лідери G20 висловили думку, що хочуть "справедливого закінчення війни" в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
320
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